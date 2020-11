Die indesto GC Wind GmbH hat ihre erste Anleihe aufgelegt. Die Windenergie-Anleihe (ISIN: DE000A3E46Z6) ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00% ausgestattet und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 14 Mio. Euro. Die Anleihe, deren Laufzeit am 15. Dezember 2023 endet, richtet sich mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro ausschließlich an institutionelle und qualifizierte Anleger. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Sabine Rödig-Brauch, Geschäftsführerin der Emittentin, über die Windenergie-Anleihe gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrte Frau Rödig-Brauch, stellen Sie uns doch kurz die indesto Gruppe vor? Was ist deren Geschäftstätigkeit?

Sabine Rödig-Brauch: Die indesto capital markets ist ein unabhängiger Investment- und Asset Manager und entwickelt gemeinsam mit Ihren Partnern aus den Bereichen Real Estate und erneuerbare Energien Investmentprodukte für semi-professionelle und professionelle Investoren. Dabei sind wir besonders von der Symbiose aus Real Estate und erneuerbaren Energien überzeugt.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich nun für Projekte im Bereich Erneuerbare Energien entschieden? Was macht diesen Bereich aktuell so interessant?

Sabine Rödig-Brauch: Nicht erst seit der "Fridays for Future" Bewegung wird der Ruf nach Maßnahmen zur Begrenzung der Klimaerwärmung und zur Reinhaltung der Luft lauter. Nach unserer Überzeugung löst beim Wirtschaftswachstum eine zunehmende Elektrifizierung die fossilen Brennstoffe ab. Der emissionsfreien Stromgewinnung kommt eine zentrale Bedeutung zu, damit Elektromobilität, Heizung, Digitalisierung und Produktion abgasarm und klimaneutral umgesetzt werden können.

Die ...

