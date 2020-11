Stuttgart (ots) - Der Auto-Kanal von AUTO MOTOR UND SPORT ist ab sofort auch bei Pluto TV verfügbar. Hier ist der exklusive Free-TV-Content aus Deutschlands drehzahlstärkster TV-Redaktion jederzeit und kostenlos abrufbar.AUTO MOTOR UND SPORT verspricht Information und Entertainment rund um die Themen Auto und New Mobility. Neben aktuellen Neuvorstellungen und Auto-Tests ist auch das Erfolgsformat "Bloch erklärt" mit Technik-Profi und Auto-Nerd Alexander Bloch zu sehen. Profi-Rennfahrer Christian Menzel fährt die legendäre "Fast Lap" mit den schnellsten Sportautos der Welt. "Die 7" präsentiert die interessantesten, kuriosesten und amüsantesten sieben Fakten aus der Welt des Automobils.Sämtliche Formate bei Pluto TV sind exklusiv für AUTO MOTOR UND SPORT produziert. Das Redaktionsteam arbeitet weltweit von den Standorten Köln und Stuttgart aus für den eigenen TV-Sender AUTO MOTOR UND SPORT CHANNEL sowie Drittsender, Online- und Social Media-Plattformen. "Wir freuen uns, mit Pluto TV eine starke und internationale Plattform für unseren Content im stark wachsenden OTT-Markt gewinnen zu können", sagt Silke Marx, Geschäftsleiterin bei Motor Presse TV.Pluto TV ist der kostenlos nutzbare Streaming-Dienst aus dem Hause ViacomCBS und bietet Nutzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 80 für den deutschsprachigen Markt kuratierte Premium-Live-Channels. Neben Branded Channels wie AUTO MOTOR UND SPORT umfasst das Angebot von Pluto TV themenspezifische Kanäle wie Pluto TV Food, Pluto TV Movies und Pluto TV Fitness sowie zeitlich limitiere Popup-Channels. Hinzukommen hunderte Filme und Serien auf Abruf. Pluto TV ist über Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Sky Ticket und als mobile App im App Store und Google Play Store sowie auf pluto.tv im Browser verfügbar.Über Motor Presse TVDie Motor Presse TV GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart und des Medienunternehmers Jörg Schütte mit Sitz in Köln. Seit über elf Jahren betreibt die Produktionsfirma erfolgreich den Pay-TV-Sender AUTO MOTOR UND SPORT CHANNEL, der im deutschsprachigen Raum, Osteuropa und den Benelux-Staaten empfangbar ist. Neben dem Betrieb des AUTO MOTOR UND SPORT CHANNEL arbeitet das Unternehmen verstärkt als Auftragsproduzent für TV-Sender und realisiert crossmediale Projekte für Werbekunden.Über Pluto TVPluto TV, seit Anfang 2019 ViacomCBS zugehörig, ist der führende Free-Streaming-TV-Dienst in Amerika, der nun nach und nach den europäischen Markt erobert. In Zusammenarbeit mit großen TV-Sendern, Filmstudios, Verlagen und digitalen Medienunternehmen bietet er mehr als 250 Live-Kanäle (80+ in GSA) sowie Tausende von Filmen und Serien auf Abruf. Pluto TV ist auf allen gängigen mobilen, Internet- und TV-Streaming-Geräten verfügbar. Millionen von Zuschauern schalten jeden Monat ein, um Premium-Nachrichten, Fernsehsendungen, Filme, digitale Trendserien sowie Formate aus den Bereichen Sport, Lifestyle u.v.m. zu sehen. Pluto TV hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und weitere Niederlassungen in New York, im Silicon Valley, in Chicago und in Berlin.Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/4750933