Kurz nach der ersten Beta des Autopiloten bringt Tesla ein Update heraus. Während kritische Testfahrten kursieren, veröffentlicht der Konzern eine Sicherheitsstudie und einen neuen Preis. Teslas Pkw fahren über rote Ampeln, verpassen Ausfahrten und einer knallt beinahe in den Gegenverkehr: Nach zunächst positiven Erfahrungen mit der Autopilot-Beta erscheinen nun Mitschnitte, die deutliche Grenzen der Testversion zeigen. Sie ziehen kritische Stimmen nach sich. &x1f6a8;&x1f6a8;&x1f6a8;Take 41 seconds and watch this video.OUTRAGEOUS!!H/T @StultusVox cc @Tweetermeyer @PAVECampaign...

