NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Nettoverlust der Billigfluglinie falle geringer als erwartet aus, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank weiter hoher Barmittelbestände gebe es keinen Grund, sich wegen der Liquidität des Unternehmens Sorgen zu machen. Die für das Jahr angestrebten 38 Millionen Passagiere seien angesichts neuer Lockdowns in den meisten europäischen Ländern aber zu ambitioniert./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 07:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

RYANAIR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de