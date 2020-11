NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 570 dänische Kronen belassen. Die positive Kursreaktion nach der angekündigten Übernahme des Anteils von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) am Gemeinschaftsunternehmen MHI Vestas Offshore Wind habe ihn überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Der überraschend niedrige Kaufpreis werfe Fragen zur Qualität der Geschäftsaktivitäten sowie die Verkaufsgründe der Japaner auf./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2020 / 23:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010268606

