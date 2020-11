Unterföhring (ots) -- Sky Q Kunden genießen auch im November wieder eine Vielzahl anKinoblockbustern, Serien und Sporthighlights in ultrascharfemUHD- Die Kinohits "1917", "Terminator: Dark Fate" und "Bad Boys ForLife" neu in UHD- Agenten-Doppelpack: Drei James-Bond-Filme mit Daniel Craig undzwei Hits der Bourne-Reihe in UHD auf Sky Q jederzeit auf Abruf- Sechs Bundesliga-Topspiele inklusive Borussia Dortmund gegenBayern München live in bestem UHD HDR- Topspiele der Premier League und der 2. Bundesliga in brillantemUHD- Der Saisonendspurt der Formel 1 in Istanbul und Bahrain in UHD 2. November 2020 - Ein actionreicher November steht Sky Q Kunden mit einem UHD- und HDR-tauglichen Fernseher ins Haus. Für Sport-Fans locken die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die Premier League und die Formel 1. Entertainment-Fans dürfen sich auf ein Agenten-Doppelpack der Extraklasse freuen.Bond, Bourne und Bad BoysFilmfans genießen mit Sky Q mehr als 100 Kinofilme aller Genres jederzeit in UHD auf Abruf. Neben drei Bond-Filmen mit Daniel Craig ist auch Jason Bourne alias Matt Damon im November in UHD zu genießen. Die Bond-Filme sind ab 20. November, parallel zum Start des großen Pop-up-Channels Sky Cinema 007 auf Sky Q auch in UHD verfügbar. Zwei Filme der beliebten Bourne-Reihe mit Matt Damon sind bereits eine Woche zuvor auf Sky Q abrufbar. Dazu starten die neuen Kinoblockbuster "1917" und der sechste Teil der Terminator-Reihe, "Terminator: Dark Fate" mit Arnold Schwarzenegger. Und Will Smith und Martin Lawrence geben in "Bad Boys for Life" ein actionreiches Comeback als Power-Cops. Ab 27. November in brillanter UHD-Qualität mit Sky Q.Die Sky Cinema Filmhighlights in UHD im November auf einen Blick: *1917seit 01.11.2020Terminator: Dark Fate06.11.2020Jason Bourne13.11.2020Spectre20.11.2020Ein Quantum Trost20.11.2020Casino Royale20.11.2020Die Bourne Verschwörung23.11.2020Bad Boys For Life27.11.2020*Kurzfristige Programmänderungen möglich.Die Bayern gegen Dortmund und Salzburg, ManCity gegen LiverpoolFußball-Fans sehen die Topspiele der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League auch im November wieder in der bestmöglichen Bildqualität: in UHD und HDR. Highlight ist zweifelsohne die Begegnung Borussia Dortmund gegen Bayern München. Und auch das bayerisch-österreichische Derby in der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Salzburg wird in UHD HDR übertragen. Weitere UHD-Topspiele im November sind etwa das englische Traumduell Manchester City gegen FC Liverpool und das Nordderby der 2. Bundesliga zwischen Holsten Kiel und dem Hamburger SV. Und auch Racing wird im November großgeschrieben: Die Formel 1 gastiert in der Türkei und in Bahrain.Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im Oktober auf einen Blick:03.11.2021:00UEFA Champions LeagueFC Salzburg - FC Bayern MünchenUHD/HDR07.11.2015:30BundesligaFSV Mainz 05 - FC Schalke 04UHD/HDR07.11.2018:30BundesligaBorussia Dortmund - FC Bayern MünchenUHD/HDR08.11.2017:30Premier LeagueManchester City - Liverpool FCUHD09.11.2020:302. BundesligaHolstein Kiel - Hamburger SVUHD14.11.2015:00Formel 1Großer Preis der Türkei, Istanbul - QualifyingUHD15.11.2015:10Formel 1Großer Preis der Türkei, Istanbul - RennenUHD21.11.2015:30BundesligaFC Bayern München - Werder BremenUHD/HDR21.11.2018:30BundesligaEintracht Frankfurt - RB LeipzigUHD/HDR23.11.2020:302. BundesligaVfL Osnabrück - 1. FC NürnbergUHD25.11.2021:00UEFA Champions LeagueFC Bayern - FC SalzburgUHD/HDR28.11.2015:30BundesligaVFB Stuttgart - FC Bayern München UHD/HDR28.11.2018:30BundesligaBorussia Mönchengladbach - FC Schalke 04UHD/HDR29.11.2016:10Formel 1Erster Großer Preis von Bahrain/ Sachir - RennenUHD30.11.2020:302. BundesligaVFL Bochum - Fortuna DüsseldorfUHD So genießen Kunden UHD und HDR mit Sky QUm die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-HDR-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4751022