DJ Siemens Healthineers sieht Varian-Übernahme im Plan

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Übernahme von Varian Medical durch Siemens Healthineers läuft nach Angaben von Vorstandschef Bernd Montag planmäßig. Auch vom US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen CFIUS seien keine Probleme zu erwarten, sagte Montag in einer Telefonpressekonferenz zur Jahresbilanz. Die Gespräche in den USA seien gut verlaufen. Zeitlich am längsten werde der Genehmigungsprozess der Wettbewerbsbehörden in Brüssel und China dauern. Die Übernahme des Marktführers auf dem Gebiet der Strahlentherapie zur Krebsbehandlung soll zwischen Januar und Juni nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Die Covid-19-Krise stellt aus Sicht des Managers auch die Logik des Zusammenschlusses mit Varian nicht infrage: "Krebs ist die größte Geißel der Menschheit, daran ändert auch das Coronavirus nichts", sagte er. Überdies zeigten auch die guten Varian-Zahlen zum vierten Quartal, "dass wir mit der Vereinbarung auf der richtigen Seite lagen".

Mit Blick auf die Finanzierung erklärte Finanzvorstand Jochen Schmitz, man stehe bei weiteren Eigenkapitalmaßnahmen unter keinem Zeitdruck. Zu den möglichen konkreten Instrumenten wollte er sich nicht äußern, ebensowenig zu Zeitpunkten für deren Einsatz. Die kürzliche Aktienemission habe gezeigt, dass Siemens Healthineers keine Probleme habe, sich am Finanzmarkt Geld zu beschaffen.

Der Siemens-Mutterkonzern finanziert die 16,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme vor, bis zu 50 Prozent dieser Summe will Healthineers durch Eigenkapitalmaßnahmen refinanzieren. Daran habe sich nichts geändert, sagte Schmitz.

Kürzlich wurden bereits Aktien für 2,7 Milliarden Euro platziert. Damit zusätzliche Kapitalmaßnahmen möglich werden, muss das Erlanger Unternehmen sich zunächst auf der nächsten Hauptversammlung einen Vorratsbeschluss besorgen. Sie soll voraussichtlich am 12. Februar 2021 stattfinden.

