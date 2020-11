Märkte um 12: Trendwende beim DAX eingeleitet? - HeidelbergCement-Aktie im Aufwind

Der DAX kann am Montagmittag zeitweise um 1,8 Prozent zulegen und notiert damit wieder im Bereich der 11.700er-Marke. Wenige feste Handelssitzungen reichen hier aus, um die 12.000er-Marke zurückzuerobern, was ein neues charttechnisches Kaufsignal bedeuten würde. Für Rückenwind sorgen heute positive Konjunkturdaten aus China. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist dem Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin zufolge so gut wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,8% 11.761 MDAX +1,4% 26.080 TecDAX +1,3% 2.850 SDAX +1,5% 11.798 Euro Stoxx 50 +1,6% 3.004

Am Montagmittag gab es im DAX 29 Gewinner und nur einen Verlierer. Am stärksten zulegen konnte die Aktie von HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), die zeitweise um rund vier Prozent gewann.

