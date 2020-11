Frankfurt am Main - (ots) - WM-Zweite siegt vor Deutschland-Achter und Tennis-Doppel Krawietz/MiesLangstreckenläuferin Melat Kejeta ist für ihren sensationellen Erfolg bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft im polnischen Gydnia von den Sporthilfe-geförderten Athleten zur "Sportlerin des Monats Oktober" gewählt worden. Die 28-Jährige aus Kassel gewann über die knapp 21,1 Kilometer nicht nur überraschend die Silbermedaille, sondern stellte zudem mit der Zeit von 1:05:18 Stunden einen neuen deutschen Rekord auf.Zweiter der "Sportler des Monats"-Wahl ist der Deutschland-Achter. Das Team um Steuermann Martin Sauer konnte bei der EM im polnischen Posen seine Siegesserie fortführen und zum achten Mal in Folge den EM-Titel gewinnen. Platz drei der "Sportler des Monats"-Wahl belegt das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies, das bei den French Open seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr wiederholen konnte und dabei im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz abgegeben hatte.:Ergebnis:1. Melat Kejeta/Leichtathletik: 42,0%2. Deutschland-Achter/Rudern: 30,2%3. Kevin Krawietz & Andreas Mies: 27,8%Gewählt werden die "Sportler des Monats" regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Präsentiert wird die Wahl zum "Sportler des Monats" vom Nationalen Förderer Allianz.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/4751051