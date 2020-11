Norderstedt (ots) - Im Sommer diesen Jahres sorgte die europaper GmbH mit einer absoluten Weltneuheit für Schlagzeilen: Das Unternehmen, das zu den Marktführern im Großhandel von Papier- und Etikettenrollen gehört, sicherte sich exklusive Vertriebsrechte für die ersten kernlosen Bonrollen auf dem Markt. Durch den fehlenden Kern werden pro Rolle ganze vier Gramm Plastik oder seltene Pappe eingespart - die Produktinnovation setzt somit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. europaper erkannte das enorme Potenzial des Konzepts und konnte seither über 4.500 Kunden, darunter unter anderem burgerme und Franchisepartner von McDonald's, für die Marktneuheit begeistern.Fast 260.000 verkaufte Bonrollen: europaper freut sich über ErfolgBereits kurz nach Markteinführung verzeichneten die coreless-Produkte die ersten Erfolgsmeldungen - mittlerweile zählt europaper bereits über 4.500 Kunden und annähernd 260.000 verkaufte Bonrollen. "Das Produkt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir freuen uns, dass wir durch diese Innovation einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten können", berichtet Frank Lunkeit, Geschäftsführer von europaper. Neben dem vollständigen Verzicht auf Plastik und Pappe überzeuge die kernlose Bonrolle durch ihre ressourcenschonende Produktionsweise und die Möglichkeit des kompletten Bedruckens. "Da bei der Herstellung vollständig auf den Kern verzichtet wird, konnten wir bereits über 1.000 Kilogramm Plastik einsparen. Würde man die Plastikhülsen aufeinander stapeln, ergäbe das einen 20 Kilometer hohen Turm", so Lunkeit weiter.Von EC-Kassenrollen mit SEPA-Text bis hin zu Waagenrollen: Produktvielfalt im coreless-ShopDer eigens für den Vertrieb der kernlosen Bonrollen gelaunchte Online-Shop shop.europaper.de (https://shop.europaper.de/home.html) wird seit Markteinführung fortlaufend mit neuen Produkten bestückt: Auf die Standard-Thermorollen mit den Maßen 80mm/80mm und 80mm/65mm folgten die ersten kernlosen EC-Kassenrollen mit SEPA-Text auf der Rückseite. Durch den Verkauf kernloser Thermo-Waagenrollen für Mettler und Bizerba Waagen möchte europaper auch Metzgereien als neue Zielgruppe erschließen: "Die EC-Kassenrollen mit SEPA-Lastschrifttext haben im Einzelhandel bereits großen Zuspruch erhalten. Nun wollen wir auch Kunden gewinnen, die Kassenrollen für bondruckende Waagen benötigen", erklärt Geschäftsführer Lunkeit. Das Produktsortiment wurde im Oktober außerdem um weitere Neuheiten ergänzt: Alle gängigen EC-Rollen mit einer Lauflänge von acht bis 40 Metern sind ab sofort sowohl mit als auch ohne SEPA-Text auf der Rückseite erhältlich. Auch Bonrollen für Taxigeräte sind nun "coreless" unter shop.europaper.de (https://shop.europaper.de/home.html) verfügbar.Über die europaper GmbHDer Großhändler von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 120.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zu einem der Marktführer in ganz Europa entwickelt.Pressekontakt:europaper GmbHSegeberger Chaussee 3622850 NorderstedtTelefon: 0800 - 102 32 40Telefax: 0800 - 102 32 50E-Mail: info@europaper.dewww.europaper.deOriginal-Content von: europaper GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136329/4751070