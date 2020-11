Potsdam/Unterföhring (ots) -Kreative Hilfe. Die New-Media-Förderung des MedienboardBerlin-Brandenburg und die Seven.One Entertainment Group unterstützengemeinsam die Produktionslandschaft in Berlin-Brandenburg. Ziel derKooperation, die die Einzahlung in den Förder-topf sowie diegemeinsame Veranstaltung der Digital Pitch Days umfasst, ist dieEntwicklung und Realisierung innovativer serieller Stoffe und einintensiverer Austausch mit Produktionstalenten aus der Region.Mit der Einzahlung von der Seven.One Entertainment Group in den Topfder New-Media-Förderung wird die Entwicklung und Produktion vonseriellen Formaten aus den Bereichen Entertainment, Factual undFiction unterstützt.Um Sendervertreter*innen und Produzent*innen zusammenzubringen,finden am 7. und 8. Dezember die "Digital Pitch Days - BerlinProducers To Meet" statt. Produzent*innen aus der Region sindaufgerufen, in digitalen One-on-One-Meetings frische Showformatesowie Factual-Entertainment-Formate zu pitchen. Im Fokus stehenkleine und mittelständische Unternehmen aus Berlin und Brandenburg,die ihre Serienstoffe mit der Seven.One Entertainment Grouprealisieren wollen. Bewerbungsfrist ist der 17. November. WeitereInfos zur Teilnahme und zur Veranstaltung gibt es hier (https://www.medienboard.de/foerderung-serien/digital-pitch-days)."Wir freuen uns über die Seven.One Entertainment Group als neuenPartner für die New-Media-Förderung", so Helge Jürgens,Geschäftsführer Medienboard Berlin-Brandenburg. "Am Standortentstehen so viele kreative, mutige und zukunftsweisende Formatideen,hier liegt ein riesen Potenzial! Die Entwickler*innen hinter diesenProjekten möchten wir mit den Digital Pitch Days finden und fördern.Mit der neuen Kooperation wird ein Experimentierfeld geschaffen, dasein Win-Win für beide Seiten - Sender und Produktion - bedeutet."Eigene Inhalte machen uns unverwechselbar und das über allePlattformen. Allein bei ProSieben hat sich der Anteil derAuftragsproduktionen in der Prime Time in den vergangenen zwei Jahrenum 80 Prozent erhöht, Tendenz steigend. Der Bedarf an kreativenInhalten ist ungebrochen, der Anspruch, bestes Entertainment linearund digital zu bieten, bleibt", so Daniel Rosemann, Chef derProSieben-Senderfamilie. Und Kaspar Pflüger, Chef derSAT.1-Senderfamilie ergänzt, "Dafür brauchen wir einen lebendigenKreativ-Pool der Medienschaffenden hierzulande. Die Kooperation mitdem Medienboard Berlin-Brandenburg ist eine Möglichkeit, uns hiernoch besser als bisher zu vernetzen. Und es ist für uns ein weitererSchritt, mit unserer Content-Company ein Dach für die kreativenTalente der Branche, vor und auch hinter der Kamera, zu schaffen."Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter derProSiebenSat.1 Media SE mit Sitz in Unterföhring bei München. DieSeven.One Entertainment Group vereint Sendermarken sowie dasContent-, Digital- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach undbietet den Zuschauern damit Inhalte crossmedial über alle Plattformenhinweg. Das Unternehmen bündelt die TV-Sender, den VermarkterSeven.One Media und viele weitere Entertainment-Bereiche. SchlankereStrukturen schaffen Agilität, schnelle Entscheidungswege und eineengere Verzahnung der verschiedenen Geschäftsfelder. ImContent-Bereich setzt die Seven.One Entertainment Group auf eigene,lokale Programme und Live-Events, mehr Infotainment-Formate und Sport- das ist das Herzstück der Company. Starke Sendermarken und derstetige Ausbau der eigenen digitalen Angebote, nicht zuletzt mit derStreaming-Plattform Joyn oder der Audio-Plattform FYEO,transformieren die Seven.One Entertainment Group vom klassischenTV-Unternehmen zur plattformunabhängigen Entertainment-Company.Das Medienboard Berlin-Brandenburg ist die erste Anlaufstelle für dieFilm- und Medienwirtschaft in der deutschen Hauptstadtregion, sorgtfür die Profilierung des Medienstandorts im In- und Ausland undunterstützt die länder- und branchenübergreifende Vernetzung. DerGeschäftsbereich Filmförderung unterstützt Filme und High End Serien,berät Filmschaffende in Finanzierungsfragen und fördert dieWeiterbildung der Filmwirtschaft. Der GeschäftsbereichNew-Media-Förderung unterstützt die Entwicklung und ProduktionInnovativer Audiovisueller Inhalte (u.a. Games,Multiplattform-Content, Virtual und Augmented Reality) sowieserieller Formate aus den Bereichen Factual, Entertainment undFiction. Darüber hinaus unterstützt das Medienboard medienbezogeneMaßnahmen und Veranstaltungen, um ein vielfältiges und qualitativesFilm-, Fernseh- und Medienschaffen zu ermöglichen und den Nachwuchszu fördern.Pressekontakt Medienboard:Laura LiebeLeiterin Kommunikation New-Media-FörderungMedienboard Berlin-Brandenburg GmbHAugust-Bebel-Str. 26-5314482 Potsdam-BabelsbergTel.: +49 331 74387-62L.Liebe@medienboard.dewww.medienboard.dePressekontakt Seven.One Entertainment Group:Susanne LangCommunications & PRStrategy, Digital & Salesphone:+49 (0) 89 95 07 - 1183email:susanne.lang@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.Seven.OneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4751125