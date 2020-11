In der westlichen Welt stehen die explodierenden Infektionszahlen und neue Lockdowns im Fokus der Aufmerksamkeit. Zudem schürt der ungewisse Ausgang der US-Wahl Unsicherheit. Die Schlagzeilen sind kaum geeignet Optimismus zu verbreiten. In Asien sieht es ungleich besser aus. Der disziplinierte Umgang und die größere Erfahrung der Staaten im Handling einer Pandemie werden zunehmend deutlich. In China läuft es bereits wieder rund. Heute werfen wir ein Blick auf Japan.

Den vollständigen Artikel lesen ...