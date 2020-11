HelloFresh 3.16% TBasti (BB1912): Gousto, der größte Konkurrent von Hellofresh in UK, hat https://sifted.eu/articles/gousto-uk-unicorn/ und dabei durchsickern lassen, dass die Bewertung mittlerweile Unicorn-Status erreicht hat, also mehr als 1 Mrd. $ beträgt. Dies ist insofern interessant, als dass die Wachstumsraten mit gut 100% sowie die Profitabilität sehr gut mit Hellofresh vergleichbar sind. Gousto hat in den ersten 6 Monaten dieses Jahres mehr als 83 Mio. britische Pfund (GBP) Umsatz gemacht, im Jahr 2020 wird man somit bei um die 200 Mio. GBP landen. Bei einer Bewertung von gut 1 Mrd. $ ergibt sich anhand der aktuellen Wechselkurse ein KUV von ca. 4. Dagegen scheint Hellofresh, die als weltweiter Marktführer eher eine höhere Bewertung verdient haben ...

