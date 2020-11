Der Goldpreis startet fest in die Wahlwoche. Damit steigen die Chancen auch auf einen Doppelboden im Bereich von 1.850/1.860 Dollar. Allerdings steht mit der morgigen Wahl in den USA ein Ereignis bevor, das noch für reichlich Volatilität sorgen könnte. Bekommen die USA einen neuen Präsidenten oder wird Donald Trump weitere vier Jahre im Amt bleiben? Für manch einen Minenkonzern könnte diese Frage existenziell werden. Das glaubt zumindest Ryan Giannotto, Direktor bei GraniteShares in einem Interview ...

