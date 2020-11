DGAP Stimmrechtsmitteilung: METRO AG

METRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.11.2020 / 13:02

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







"[...] mit Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung nach §§ 33, 34 Wertpapierhandelsgesetz ("WpHG') von Daniel Kretínský mit Schwellenberührung am 5. Oktober 2020 auf Ebene eines Tochterunternehmens (Konzernmitteilung) betreffend die METRO AG teilen wir Ihnen für die EP Global Commerce III GmbH, EP Global Commerce IV GmbH und EP Global Commerce VII GmbH (zusammen die "Meldepflichtigen') gemäß § 43 WpHG wegen des Überschreitens der Schwelle von 10 % der Stimmrechte aus Aktien der METRO AG im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel Folgendes mit: Der Erwerb der Stimmrechte dient der Umsetzung strategischer Ziele. Es besteht die Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erwerben. Es ist eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der METRO angestrebt, sowie, gemäß unserer Vertretung im Aufsichtsrat der METRO AG, eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der METRO AG. Es wird derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der METRO AG insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik angestrebt. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte als Folge der Zurechnung der Stimmrechte nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG, so dass zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte weder Eigen- noch Fremdmittel aufgewendet wurden.' Am 30. Oktober 2020 hat uns die EP Global Commerce III GmbH, Grünwald, Bundesrepublik Deutschland, Folgendes mitgeteilt:"[...] mit Bezug auf die Stimmrechtsmitteilung nach §§ 33, 34 Wertpapierhandelsgesetz ("') von Daniel Kretínský mit Schwellenberührung am 5. Oktober 2020 auf Ebene eines Tochterunternehmens (Konzernmitteilung) betreffend die METRO AG teilen wir Ihnen für die EP Global Commerce III GmbH, EP Global Commerce IV GmbH und EP Global Commerce VII GmbH (zusammen die "') gemäß § 43 WpHG wegen des Überschreitens der Schwelle von 10 % der Stimmrechte aus Aktien der METRO AG im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel Folgendes mit:

