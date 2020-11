Der mit Spannung erwartete weltgrößte Börsengang des chinesischen Fintechs Ant Group soll am Donnerstag mehr als 34 Milliarden US-Dollar erlösen und damit den Betreiber des Bezahldienstleisters Alipay mit über 320 Milliarden Dollar bewerten. Damit würde das IPO sowohl die 25 Milliarden Dollar in den Schatten stellen, die 2014 von der ehemaligen Muttergesellschaft Alibaba am Börsenparkett erlöst wurden als auch die 29,4 Milliarden Dollar, die Saudi Aramco vergangenes Jahr im Rahmen des bisher größten ...

