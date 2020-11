Das Internet der Dinge (IoT) ist im Rahmen der Heimautomatisierung und des Smart Home in den eigenen vier Wänden angekommen. Nutzer können heute von überall auf der Welt aus auf beliebige Objekte zuhause zugreifen und diese ansteuern, sofern Anwender und Geräte mit dem Internet verbunden sind. Drahtlose Lautsprechersysteme, Thermostate, Sicherheits- und Heimüberwachungssysteme, Haushaltsroboter, Rauchmelder, Beleuchtung, Überwachungseinrichtungen für den Energieverbrauch in Privathaushalten, Türschlösser, Kühlschränke, Waschmaschinen und Wassermelder - all diese Systeme verfügen heutzutage über ...

