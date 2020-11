SAP gehört seit vielen Jahren zu den besten deutschen und europäischen Unternehmen. Die starke operative Entwicklung des Softwareriesen spiegelte sich auch am Aktienkurs der Walldorfer wider. Entsprechend waren die meisten Analysten für SAP quasi "bullish by nature". Doch dies scheint sich langsam zu ändern.So hat die UBS SAP von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 142 auf 97 Euro gesenkt. Der Softwarekonzern wolle wohl im Mittelpunkt bleiben, wenn der Weg die Kunden in die Cloud ...

Den vollständigen Artikel lesen ...