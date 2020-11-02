DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 2PH.BD. 70/17 DE000NLB2RD1 06.11.2020 HZE/EOT
NORDLB 10 PH.BD. 71/17 DE000NLB2RG4 06.11.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 2PH.BD. 70/17 DE000NLB2RD1 06.11.2020 HZE/EOT
NORDLB 10 PH.BD. 71/17 DE000NLB2RG4 06.11.2020 HZE/EOT
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