1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index (WKN MA2760) Wie bereits in der Vorwoche kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index. Die im Index enthaltene BYD-Aktie gehört heute auch zu den am meistgehandelten Werten in Stuttgart. Der Saubere Zukunft 2 Index notiert mit 97,11 Punkten um 1,49% höher. 2. Call auf Alphabet (WKN MC81GJ) Ein Call-Optionsschein auf den Google-Mutterkonzern Alphabet wird heute an der Euwax fast ausschließlich verkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...