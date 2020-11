An den US-Aktienmärkten zeichnet sich nach den kräftigen Verlusten der Vorwochen am Montag eine Erholung ab. Der Future auf den Dow Jones signalisiert ein Plus für den Leitindex in der Eröffnungsphase von mehr als 400 Punkten. S&P500 und Nasdaq Composite tendieren ebenfalls freundlich. Im Fokus der Anleger stehen am Morgen neben Big Tech die Aktien chinesischer E-Autobauer.Der Dow beendete den Oktober mit einem Verlust von 4,6% und markierte damit seinen schlechtesten Monat seit März. Der S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...