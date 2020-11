Der südafrikanische Minenkonzern AngloGold Ashanti (ZAE000043485) will seine Ausschüttungsquote verdoppeln. So sollen nun 20 % des freien Cashflows statt wie bisher 10 % an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Zusätzlich soll nun die Dividende von einer jährlichen Zahlung auf einen halbjährlichen Takt umgestellt werden. Im 3. Quartal stieg der freie Cashflow nach 87 Mio. US-Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum auf nunmehr 339 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg um 290 % entspricht.Anzeige:Das Unternehmen hatte in den vergangenen 5 Jahren den Schwerpunkt auf eine hohe Disziplin bei den Kapitalinvestitionen und die Schuldentilgung gelegt. In diesem Zeitraum sank das Verhältnis von adjustierten Nettoschulden zu adjustiertem EBITDA von 2,29 am 30.09.2015 auf 0,36 zum 30.09.2020. Gleichzeitig konnte die operative Marge ausgebaut werden. Auch gut für die Aktionäre: Der Konzern hat seit mehr als einem Jahrzehnt keine Kapitalerhöhung durchgeführt.

