Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street scheinen sich die Anleger die schlechte Stimmung der Vorwoche mit aller Macht aus der Kleidung schütteln zu wollen. Heute waren die großen Indizes schon vorbörslich deutlich im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um PayPal, Clorox, Disney, Alibaba, Nio und Zoom Video. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.