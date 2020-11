Bei der Paypal-Aktie ist Gefahr im Verzug. Der Wert hat in der vergangenen Woche wichtige charttechnische Unterstützungen unterschritten und droht jetzt weiter abzustürzen. Die Q3-Zahlen, die der Zahlungsdienstleister nach US-Börsenschluss bekannt gibt, könnten dabei für starke Kursbewegungen sorgen. Auf diese Marken müssen Sie jetzt achten.Nach der Bekanntgabe am 21. Oktober, dass Paypal künftig Kryptowährungen in die Plattform einbinden möchte (DER AKTIONÄR berichtete), erreichte die Aktie ein ...

