An der Wall Street geht die Q3-Ergebnissaison in die nächste Runde. In der vergangenen Woche meldeten die Tech-Riesen ihre Geschäftszahlen, jetzt sind es eher die Titel aus der zweiten Reihe, die ihre Bücher öffnen. Am Abend wird beispielsweise PayPal über die Periode bis Ende September berichten. Anleger erwarten für das Quartal einen Gewinnsprung von 50 Prozent, die Erlöse sollen um 24 Prozent steigen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

