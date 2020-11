NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unicredit nach einem Bericht über angebliche Fördergelder für eine Kauf der Banca Monte dei Paschi die Siena (BMPS) auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Bis Ende 2021 müsse der italienische Staat seine BMPS-Anteile los werden, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Deal hätte ein ähnliches Größenverhältnis wie die Übernahme von UBI Banca durch den Konkurrenten Intesa Sanpaolo./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 10:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

UNICREDIT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de