Derzeit blickt alles gen USA - und auf die aktuellen COVID-19-Zahlen in Deutschland bzw. Europa. Größere Ausschläge am Aktienmarkt erwarten Analysten am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl allerdings nicht mehr. 2. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). US-Präsidentschaftswahl, Teil-Lockdown in Deutschland, US-Notenbanksitzung: In der neuen Handelswoche gibt es eine Menge marktbewegende Themen. Erste Ergebnisse der Wahl werden frühestens für Mittwoch 1:00 Uhr nachts erwartet, das wichtige Ergebnis ...

