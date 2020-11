Der Kurs steigt und steigt: Bereits vor Beginn des offiziellen Handels an den Börsen in Hongkong und Schanghai werden Ant-Group-Anteile auf dem grauen Markt in Hongkong gehandelt. Insidern zufolge zahlen institutionelle Investoren teilweise 50 Prozent Aufschlag gegenüber dem Ausgabepreis. Für Anleger ist die Situation durchaus zwiespältig.120 Hongkong-Dollar, umgerechnet mehr als 13 Euro je Aktie, sollen einige Anleger am Montag hingeblättert haben, um sich schon vor dem Ant-Group-Doppelbörsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...