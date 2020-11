Auf der Schlussgeraden im US-Präsidentschaftswahlkampf konzentrieren sich Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden noch einmal verstärkt auf die unentschiedenen Wähler. Einen Tag vor der Abstimmung reisen sie am Montag in insgesamt ein halbes Dutzend Bundesstaaten, die am Ende das Zünglein an der Waage sein könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...