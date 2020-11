Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Türkei "kriegerisches Verhalten' gegenüber ihren Nato-Partnern im Nahen Osten und im Mittelmeerraum vorgeworfen. Dies berichtete gestern das Informationsportal "EU-info.de'."Ich stelle fest, dass die Türkei in der Region imperialistische Neigungen hat. Und ich denke, dass diese imperialistischen Neigungen keine gute Sache für die Region sind', sagte Macron dem arabischen Sender Al-Dschasira. Das Interview wurde am Samstag vom Elysee-Palast veröffentlicht. Das Verhältnis zwischen Frankreich und der Türkei ist gespannt.Anzeige:Macron verwies auf die Entwicklung in Syrien: Als sich der Krieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einem siegreichen Ende zugeneigt habe, sei die Türkei einmarschiert, um Kurden zu bekämpfen. In Libyen halte sich Ankara nicht an die Abmachungen der Berliner Konferenz und habe mehrfach ein Embargo gebrochen. "Ich denke, dass allein diese beiden Beispiele zeigen, dass die Türkei heute ein kriegerisches Verhalten gegenüber den Nato-Verbündeten zeigt.'

