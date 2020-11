Nach dem jüngsten Kursverfall bei der Varta-Aktie hellt sich langsam aber sicher das Chartbild wieder auf. Das Papier dürfte heute den siebten Tag in Folge im Plus schließen und trotzt damit den vielen Shortsellern. Ist diese Gewinnserie jetzt schon Grund wieder aufzuatmen? Diese Hürden müssen dafür noch geknackt werden.DER AKTIONÄR berichtete bereits über eine mögliche Trendwende an der 100-Euro-Marke. In der vergangenen Handelswoche hat sich diese als besonders starke Unterstützung herausgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...