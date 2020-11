Zürich/Reutlingen (ots) - Die Klimaschutzorganisation myclimate ermöglicht auf ihrer Webseite www.myclimate.de/kompensieren (http://www.myclimate.de/kompensieren), die Klimaauswirkung verschiedener Aktivitäten zu berechnen und in myclimate Klimaschutzprojekten zu kompensieren. Anhand von aktuellen Emissionsdaten und mit Ergänzung weiterer Antriebstechniken und Treibstoffe hat myclimate nun den Rechner für Autofahrten auf den neusten Stand gebracht. Dabei zeigt die nun aufgenommene Kategorie Elektroautos die niedrigsten Werte. Auch der Rechner für Kreuzfahrtreisen wurde aktualisiert.Das Fachteam für Umweltauswirkungen von myclimate in Zürich und Berlin hat mithilfe aktueller Studien und Daten die kostenfrei zugänglichen Webrechner für Autofahrten und Kreuzfahrtreisenüberarbeitet. Der Autorechner zeigt die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen pro Fahrzeug auf einer bestimmten zurückgelegten Distanz an.Diese Dienstleistung wird immer stärker nachgefragt. Im Jahr 2019 verzeichnete der myclimate-Autorechner eine Wachstumsrate von rund 150 %. Nach dem Rechner für Flugemissionen ist der Autorechner das am zweithäufigsten genutzte Berechnungsinstrument auf der Seite www.myclimate.de/kompensieren (http://www.myclimate.de/kompensieren).Das hat sich geändertBeim Autoemissionsrechner wurden die allgemeinen Verbrauchsdaten auf Basis der Datenbank ecoinvent und neuer Mobilitätsstatistiken gründlich aktualisiert. Neu lassen sich auch die Treibhausgasemissionen von Elektroautos, Hybrid- bzw. Plug-In -Hybridfahrzeugen und von Treibstoffen wie Ethanol, Erdgas und Biodiesel berechnen. In die Ergebnisse fließen auch die Emissionen ein, die von der Herstellung bis zur Entsorgung des Fahrzeugs anfallen. In derKategorie Elektrofahrzeuge werden somit auch die auf die Batterie zurückzuführenden CO2-Emissionen abgebildet. Weiterhin werden auch die vorgelagerten Emissionen der Treibstoffe bzw. des Stroms miteinberechnet. Die durch die Infrastruktur bedingten Emissionen - etwa durch die Nutzung der Straßen - komplettieren die Ergebnisse.Link zur konkreten Berechnungsgrundlage (https://de.myclimate.org/fileadmin/user_upload_de/myclimate_home_DE/01_Information_DE/01_About_myclimate_DE/09_Calculation_principles/myclimate_Deutschland-Autorechner-Dokumentation_DE.pdf)"Wir wollen mit dem aktualisierten Autorechner ein Berechnungswerkzeug zur Verfügung stellen, das einfach zu bedienen ist, alle gängigen Antriebstypen abdeckt und dabei durch den neusten Stand der Klimawissenschaft abgesicherte Ergebnisse liefert", sagt Andy Eigenmann, Projektleiter Beratung & Lösungen bei myclimate, der die Berechnungsgrundlage des neuen Autorechners entworfen hat.AuswirkungenDer myclimate-Autorechner zeigt, dass Elektroautos deutlich weniger klimaschädliche Treibhausgasemissionen verursachen als mit fossilen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge. Dabei myclimate.de2 02/11/2020spielt allerdings die Stromquelle eine wichtige Rolle. Bei einer Jahreskilometerleistung von 10'000 Kilometern fallen bei einem Elektroauto mit einem Verbrauch von 17 kWh/100 km 725 kg CO2-Emissionen an, wenn der Wagen mit zertifiziertem Ökostrom geladen wird. Ist die Stromquelle jedoch der reguläre deutsche Strommix mit seinem eher hohen Anteil an fossiler Energie, liegt das Ergebnis mit 1,7 Tonnen mehr als doppelt so hoch.Allerdings "gewinnt" auch in diesem Fall das Elektroauto im Vergleich zu einem Diesel mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 8 Litern auf 100 Kilometern. Das Dieselfahrzeug verursacht 3,7 Tonnen CO2. Ein rein mit Biodiesel betanktes Auto hat mit 3,1 Tonnen CO2 auf 10'000 Kilometern ein etwas klimafreundlicheres Ergebnis. Ein mit Biogas angetriebenes Fahrzeug ähnlicher Größe wie ein VW Golf Bluemotion kommt auf 2 Tonnen CO2-Emissionen bei gleicher Kilometerleistung.Diese und weitere Berechnungen lassen sich mit dem myclimate-Autorechner mit wenigen Klicks und Angaben durchspielen. "Die Werte geben ein fundiertes, abgesichertes Bild zu den CO2-Emissionen. Sie können allerdings nicht sämtliche Umweltbelastungen, wie etwa die durch Rohstoffe, individuell aufs konkrete Fahrzeug abdecken. Solche Berechnungen bieten wir aber zum Beispiel für Flottenbetreiber gerne an", setzt Andy Eigenmann die Rechnerwerte in Relation.Neuer KreuzfahrtrechnerEbenfalls wurde der Kreuzfahrtrechner überarbeitet. Dieser weist die direkten und indirekten Emissionen pro Passagier für eine bestimmte Kreuzfahrtdauer auf See und im Hafen aus. Die Berechnungsgrundlagen basieren auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen und internationalen Statistiken verschiedener Reedereien und Kreuzfahrtanbieter zu Kapazitäten, Auslastungsgrad, Schiffsgröße sowie Kabinentypen. In der aktuellen Version werden neben den treibstoffbedingten Emissionen ebenfalls Daten zur Schiffsherstellung, Wartung, Entsorgung, Hafenemissionen, Verpflegung, Reinigung, Hafeninfrastruktur und Kältemittel mitberücksichtigt.Die Berechnungsgrundlagen des myclimate-Kreuzfahrtrechners. (https://de.myclimate.org/fileadmin/user_upload_de/myclimate_home_DE/01_Information_DE/01_About_myclimate_DE/09_Calculation_principles/myclimate_Deutschland-Kreuzfahrtrechner-Dokumentation_DE.pdf)Die myclimate-Emissionsrechner dienen der Sensibilisierung über die Klimaauswirkung unterschiedlicher Tätigkeiten und Lebensbereiche. Klimabewussten Nutzer*innen liefern sie zudem die Möglichkeit, die angefallenen Emissionen direkt zu kompensieren. Durch eine Kompensation werden zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützt, die im gleichen Maße CO2-Emissionen einsparen oder CO2 binden.Die beiden aktuellen Rechnerprojekte wurden bei myclimate von dem Team "Consulting & Solutions" mit Projektleitung Martin Lehmann konzipiert. Für die Berechnungsgrundlage des Kreuzfahrtrechners zeichneten sich Daniel Berking und Dimitrios Stamatelatos verantwortlich. Das Team "Web Development" mit Maren Heltsche, Urs Kleinert und Ewald König hat unter Leitung von Julien Floris die Programmierung umgesetzt.Über myclimate Deutschland - www.myclimate.de (http://www.myclimate.de)myclimate Deutschland ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation und Tochtergesellschaft der Schweizer Stiftung myclimate. Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft sowie Privatpersonen will myclimate durch Beratungs- und Bildungsangebote sowie mit eigenen Klimaschutzprojekten die Zukunft der Welt gestalten. Dies verfolgt myclimate als gemeinnützige Organisation marktorientiert und kundenfokussiert.Mit Projekten höchster Qualität treibt myclimate weltweit messbaren Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung voran. Die freiwillige Kompensation von CO2-Emissionen erfolgt in 125 Klimaschutzprojekten in 37 Ländern. Dort werden Emissionen reduziert, indem fossile Energiequellen durch erneuerbare Energien ersetzt, lokale Aufforstungsmaßnahmen mit Kleinbauern umgesetzt und energieeffiziente Technologien implementiert werden. Alle myclimate-Klimaschutzprojekte erfüllen höchste Standards (Gold Standard, CDM, Plan Vivo) und leisten neben der Reduktion von Treibhausgasen nachweislich lokal und regional einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.myclimate gehört weltweit zu den Qualitätsführern von freiwilligen CO2-Kompensationsmaßnahmen. Die myclimate-Klimaschutzprojekte haben seit Bestehen Tausende von Jobs geschaffen, die Biodiversität geschützt und die allgemeinen Lebensumstände Hunderttausender Menschen verbessert. Nicht zuletzt deswegen hebt das deutsche Umweltbundesamt myclimate als Anbieter für die freiwillige CO2-Kompensation explizit hervor. Sowohl 2015 als auch 2012 wurden je zwei myclimate-Projekte vom Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) zu "Game Changing Climate Lighthouse Activities" ernannt und an den UN-Klimakonferenzen in Paris und Doha von UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon persönlich geehrt.myclimate Deutschland ermutigt mit handlungsorientierten und interaktiven Bildungsangeboten jede und jeden, einen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten. Mit dem myclimate-Bildungsprojekt "Energie- und Klimapioniere", das vor allem durch die Ministerien für Umwelt und Kultus in Baden-Württemberg gefördert wird, hat myclimate seit 2015 bereits rund 6000 Schüler erreicht und 80 Bildungsprojekte initiiert.Darüber hinaus berät myclimate Deutschland Unternehmen jeder Größe zu integriertem Klimaschutz mit greifbarem Mehrwert. Im Geschäftsfeld CO2- und Ressourcenmanagement unterstützt myclimate Deutschland Firmen mit Beratung, Analysen, IT-Tools und Labels. Die Angebote reichen von einfachen Carbon-Footprints (Emissionsberechnungen) auf Unternehmensebene bis hin zu ausführlichen Ökobilanzierungen von Produkten. Erfahrene Berater helfen beim Identifizieren und Erschließen von Potenzialen in den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz.