07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Osram Licht, außerordentliche Hauptversammlung (online) 14:00 USA: Fox, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Securitas, Q3-Zahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/20



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) zur "Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration" u.a. mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) 13:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung über Klagen gegen die Planungen für den umstrittenen Fehmarnbelttunnel 14:00 DEU: Online-Konferenz zur besseren Rechtsetzung mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 16:00 DEU: Klimakonferenz des "Spiegels" und der Boston Consulting Group Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (Livestream auf SPIEGEL Online)

USA: Wahlen in den USA - Abstimmung über Präsident, Senat und Repräsentantenhaus DEU: Online-Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu Klima und Tierhaltung 18:30 DEU: Auftakt Kandidatenverfahren CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

