Medienmitteilung

Zug, 2. November 2020

HBM Healthcare Investments nominiert Dr. Elaine Jones für die Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der HBM Healthcare Investments AG schlägt Dr. Elaine Jones für die Wahl in den Verwaltungsrat an der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2021 vor. Dr. Jones ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Investitionserfahrung im Bereich Risikokapitalfinanzierungen mit Schwerpunkt auf Biowissenschaften.

Dr. Jones war von 2008 - 2019 Vizepräsidentin bei Pfizer Ventures, dem Venture-Capital-Arm von Pfizer, wo sie für das Management von Investitionen in Biotechnologie und Gesundheitsunternehmen verantwortlich war. Vor ihrer Tätigkeit bei Pfizer war sie General Partner bei EuclidSR Partners, einem Risikokapitalfonds, der sich auf die Biowissenschaften und den Technologiesektor sowie auf Bereiche konzentriert, in denen diese Branchen konvergieren, um die Arzneimittelentdeckung und -entwicklung zu verbessern. Sie begann ihre Investitionskarriere 1999 bei S.R. One, dem Unternehmensinvestitionsfonds von GlaxoSmithKline. Während ihrer Karriere war sie in den Verwaltungsräten von mehr als 20 Biotechnologie-, Therapie- und Pharmaunternehmen tätig, die sich in der frühen bis mittleren Phase der klinischen Entwicklung befanden. Zuvor war sie Direktorin für wissenschaftliche Lizenzierung bei SmithKline Beecham und Forschungswissenschaftlerin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von SmithKline Beecham Pharmaceuticals.

Dr. Jones absolvierte ihr Grundstudium in Biologie am Juniata College, erwarb einen Doktortitel in Mikrobiologie an der Universität von Pittsburgh und forschte als Postdoktorandin an den «National Institutes of Health», am Institut für Allergie und Infektionserkrankungen. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats der drei börsennotierten Unternehmen Gritstone (als Vorsitzende) CytomX und NextCure, Vorsitzende von Mironid (UK) und Mitglied des Beirats des Novartis Venture Fund.

