Ausserordentliche Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG

Zürich, 2. November 2020 - An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG stimmten die Aktionäre dem Traktandum und dem Antrag des Verwaltungsrates zu.

Die ausserordentliche Generalversammlung 2020 der Julius Bär Gruppe AG fasste den folgenden Beschluss:

Der Verwendung des Bilanzgewinns, der Auflösung von CHF 83.9 Millionen aus 'gesetzlichen Kapitalreserven' und von CHF 83.9 Millionen aus der 'freiwilligen Gewinnreserve' sowie der beantragten zweiten Ausschüttung im Gesamtbetrag von CHF 0.75 pro Namenaktie wurde zugestimmt. Dies entspricht einer Ausschüttung von CHF 0.375 pro Namenaktie, die spesenfrei und ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer ab dem 6. November 2020 ausbezahlt wird, und einer Dividende von CHF 0.375 pro Namenaktie, die der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegt und ebenfalls ab dem 6. November 2020 zur Auszahlung gelangt.

Auf Ersuchen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und zur Unterstützung vereinter Anstrengungen angesichts der Herausforderungen der COVID-19-Krise hatte der Verwaltungsrat am 9. April 2020 beschlossen, seinen ursprünglichen Dividendenvorschlag für 2019 zu ändern, indem er die Ausschüttung von CHF 1.50 pro Namenaktie in zwei gleiche Tranchen von CHF 0.75 pro Aktie aufteilte. Die erste Ausschüttung von CHF 0.75 pro Aktie erfolgte am 25. Mai 2020.

Das Abstimmungsresultat sowie das Kurzprotokoll werden innerhalb eines Tages auf der Website www.juliusbaer.com/egm publiziert.

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Per Ende September 2020 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 413 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 20 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco,

Montevideo, Moskau, Mumbai, São Paulo, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

