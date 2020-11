Der türkische Präsident Erdogan kämpft an vielen Fronten: in Aserbaidschan, in Syrien, gegen die Kurden im eigenen Land und im Irak, gegen die aus seiner Sicht ungerechte Verteilung der Meereszugänge mit dem NATO-"Partner' Griechenland, gegen Zypern bei den Gasvorkommen im Mittelmeer, und nicht zuletzt gegen die politischen Gegner im eigenen Land.Anzeige:Nun aber hat er einem weiteren alten Bekannten den "ökonomischen Krieg' erklärt: Dem Zins!

