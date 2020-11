DJ PTA-PVR: BKS Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Klagenfurt (pta042/02.11.2020/18:10) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Österreich

2. Grund der Mitteilung Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiges

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich

Name: Generali 3 Banken Holding AG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

Name: Oberbank AG Registrierter Sitz und Staat: Linz, Österreich

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H.

5. Datum der Schwellenberührung 02.11.2020

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 45,50 0,00 45,50 42.942.900 Schwellenberührung Situation in der vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000624705 0 19.324.480 0,00 45,00 AT0000A2HQD1 0 214.541 0,00 0,50 Summe: 19.539.021 45,50

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) durch Ziffer (%) Bank für Tirol und 1 Vorarlberg 2,3 18,89 18,89 Aktiengesellschaft 2 Oberbank AG 1 18,52 18,52 3 Generali 3 Banken Holding 7,44 7,44 AG 4 Beteiligungsverwaltung 0,65 0,65 Gesellschaft m.b.H.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare Dem satzungsändernden Hauptversammlungsbeschluss der BKS Aktionäre vom 29. Mai 2020 und dem in der Versammlung der Vorzugsaktionäre vom 9. Juni 2020 gefassten zustimmenden Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre folgend wurde die Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien mit Eintragung im Firmenbuch am 31.10.2020 wirksam. Dadurch hat sich die Gesamtzahl der Stimmrechte der BKS Bank AG von 41.142.900 auf 42.942.900 erhöht.

An der Bank für Tirol und Vorarlberg AG ist ein Syndikat bestehend aus Oberbank AG, BKS Bank AG, Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. und Generali 3 Banken Holding AG iSd § 22 Abs 2 ÜbG kontrollierend beteiligt.

An der Oberbank AG ist ein Syndikat bestehend aus Bank für Tirol und Vorarlberg AG, BKS Bank AG und Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. iSd § 22 Abs 2 ÜbG kontrollierend beteiligt.

Die Generali 3 Banken Holding AG wird nicht im iSd § 22 ÜbG kontrolliert.

Die Meldung geschieht vorsorglich zwecks transparenter Darstellung der Stimmrechtsverhältnisse nach Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien am 31.10.2020 sowie nach Abschluss eines Unterordnungssyndikates am 31.10.2020 zwischen Beteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H und Oberbank AG.

Aussender: BKS Bank AG

ISIN(s): AT0000624705 (Aktie), AT0000A2HQD1 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

