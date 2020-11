ETH baut seine Abwärtsbewegung weiter aus, der Markt kann Short gehandelt werden. Wir haben die nächsten Kursziele in folgender Analyse benannt und möchten Sie hier darauf hinweisen. Wie steht es um Ethereum? Ethereum- gibt weiterhin ein deutlich bärischeres Bild als Bitcoin ab. Wir haben nun nachhaltig die hinterlegte Trendlinie in Hellblau nach unten verlassen. Dies in Kombination mit dem erreichten korrektiven Ziel bei $420 gibt ein klar bärisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...