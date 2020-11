Ein Blick zurück auf den Oktober 2020 zeigt, dass der DAX sehr sensibel reagiert: Denn während der Dow Jones in den USA den Monat mit einem Verlust von 4,6 % beendete, verlor der DAX 9,4 % und damit mehr als doppelt so viel.Die heutige Erleichterung war deshalb auch von technischen Faktoren geprägt. Ein Blick auf den DAX-Chart zeigt, dass der Index derzeit mit seiner Unterstützungslinie bei rund 11.600 Punkten kämpft.Aktuell geht es aber erst einmal nach oben. Der DAX kann bislang 206 Punkte bzw. 1,78 % auf 11.762 Punkte zulegen.Die turbulenten Tage und damit der eigentliche Stresstest dürfte für den DAX ab dem 04.11.2020 einsetzen, wenn in den USA die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl anstehen.

