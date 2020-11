Tesla bietet seit einigen Tagen eine Beta-Version für seine Selbstfahr-Option an. Das Feature ist keineswegs billig - und offenbar auch nicht ganz ungefährlich, wie einge Testberichte zeigen. An der Börse zeigen sich die Anleger dennoch erfreut und die Aktie steigt.Teslas Aktie steigt am Montag um 2,3 Prozent auf 397 Dollar und kratzt damit wieder an der Marke von 400 Dollar. Vor rund eineinhalb Wochen kündigte Tesla-Chef Elon Musk für einen ausgesuchten Kundenkreis einen Beta-Test seiner Selbstfahr-Software ...

