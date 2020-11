Wegen der aktuellen US-Sanktionen bekommt Huawei keine Chips mit amerikanischer Technologie mehr. Jetzt plant der Konzern offenbar eine eigene Fabrik in Shanghai. Um die US-Sanktionen zu umgehen, plant Huawei offenbar eine eigene Chipfabrik. Wie die Financial Times berichtet, arbeitet Huawei an Plänen für eine Fabrik in Shanghai, die ohne amerikanische Technologie auskommen soll. Unabhängiger von US-Sanktionen Die aktuellen Sanktionen der USA schneiden Huawei den Zugang zu Chips mit amerikanischer Technologie ab. Firmen, die mithilfe amerikanischer ...

