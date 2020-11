Die Aktie des Technologiekonzerns LPKF Laser (ISIN: DE0006450000; WKN: 645000) zeigte im Oktober mit einem Minus von gut 28 % eine deutlich unterdurchschnittliche Performance in einem ohnehin schwachen Marktumfeld. Trotz dieser Entwicklung bleibt der Chef des SDAX-Konzerns, Goetz Bendele, für die kommenden Jahre extrem optimistisch. Im Interview mit NTG24.de stellt er bis zum Geschäftsjahr 2024 eine Steigerung beim EBIT auf mindestens 90 Mio. Euro in Aussicht. Damit würde der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 um mehr als 350% in die Höhe schießen.

