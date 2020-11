DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie

ADLER Real Estate AG: Tomas de Vargas Machuca scheidet aus dem Vorstand aus



02.11.2020 / 20:10

ADLER Real Estate AG: Tomas de Vargas Machuca scheidet aus dem Vorstand aus Berlin, 2. November 2020 - Tomas de Vargas Machuca scheidet zum 15. November 2020 im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der ADLER Real Estate AG aus. Er war seit 2013 als Vorsitzender des Executive Committees für die Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens verantwortlich und hatte im Dezember 2017 die Position des Vorstands und Co-CEO übernommen. Seit Mitte des Jahres gehört die ADLER Real Estate AG zu mehr als 95 Prozent der ADLER Group S.A., der früheren ADO Properties S.A.. Die anderen Positionen im Vorstand der ADLER Real Estate AG bleiben unverändert, mit Maximilian Rienecker als nun alleinigem CEO und Sven-Christian Frank als COO. Der Vorsitzende des ADLER-Aufsichtsrats, Martin Billhardt, sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Tomas de Vargas Machuca für seinen Einsatz und sein Engagement danken, mit dem er dazu beigetragen hat, ADLER zu dem zu machen, was es heute ist: Eines der führenden Unternehmen in der deutschen Immobilienbranche. Insbesondere war er maßgeblich daran beteiligt, die Finanzierung des Unternehmens auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen." Tomas de Vargas Machuca antwortete: "Seit 2013 war es mein Privileg, mit dem ADLER-Team zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld voranzubringen. Auch wenn ich jetzt keine Verantwortung mehr im Management trage, werde ich doch der ADLER-Gruppe als Aktionär verbunden bleiben. Ich habe volles Vertrauen in Maximilian Rienecker und Thierry Beaudemoulin, dass sie das Potenzial des Unternehmens heben und seinen Wert weiter steigern werden und wünsche ADLER für die Zukunft alles Gute."



