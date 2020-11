Seit der polnische Zloty in einem Wechselbad der Auf- und Abwertung in der Finanzkrise hin- und her geschüttelt wurde, sind mehr als 10 Jahre ins Land gegangen.In dieser Zeit hat die Amplitude der Ausschläge gegen den Euro stetig abgenommen. Dies zeigen im Chart die gestrichelten blauen Linien, welche die Korrekturtiefpunkte auf Monatsschlusskurs-Basis markieren.Mit dem Corona-Schock im März 2020 allerdings hat sich die Lage qualitativ verändert. Denn wie die extrem hohen Umsätze zeigen, war der Schwächeanfall des Zloty gegen den Euro nicht nur kurzfristiger Natur.Zwar waren die Umsätze in der sich ab April 2020 anschließenden Erholung auch nicht klein. Jedoch waren sie kleiner als der Ausbruch selber. Mit Ausbruch ist dabei das Überschreiten der roten Horizontalen gemeint, welche einen starken Widerstand auf Monatsbasis markiert, der spätestens seit dem Zwischenhoch vom November 2011 gilt.

