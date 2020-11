In den jüngsten Umfragen liegt am Tag vor der Präsidentschaftswahl in den USA der Herausforderer der Demokraten, Joe Biden, klar vor Amtsinhaber Donald Trump. Vielerorts rechnen die Menschen mit einem Regierungswechsel im Weißen Haus und auch die Wall Street scheint ein solches Szenario einzupreisen. Doch entschieden ist die Sache längst noch nicht.Am 3. November wählen die Amerikaner ihren nächsten Präsidenten und Umfragen deuten seit Wochen auf einen Regierungswechsel im Weißen Haus hin. In aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...