Im Oktober verzeichnet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erneut Rekordzahlen bei den Anträgen auf die Umweltprämie für Elektro-Autos. Volkswagen geht in Führung. Nach 27.436 Anträgen im September, ebenfalls ein Rekordwert, verzeichnete das BAFA im Folgemonat noch einmal rund 7.000 Anträge mehr - mithin insgesamt 34.212 Anträge. Nie zuvor sind in einem Monat seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden. Förderanträge für reine Stromer überwiegen Im Gesamtjahr 2020 wurden bis jetzt 154.115 Anträge gestellt –...

