Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 138,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 0,85 Prozent.Vor den an diesem Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen bleibt die Ungewissheit über den Ausgang groß. Zwar liegt Herausforderer Joe Biden in vielen Umfragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...