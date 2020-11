DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LUFTHANSA - Heinz-Hermann Thiele, nach dem Bund der größte Aktionär der Deutschen Lufthansa, warnt angesichts der stockenden Sanierungsverhandlungen mit den Gewerkschaften vor harten Einschnitten und einem weiteren Stellenabbau. "Wenn es nicht kurzfristig zu einer substantiellen Annäherung der Positionen der Tarifpartner kommt, ist die geplante Sanierung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu machen", warnt Thiele. "Die Lufthansa wird dadurch gezwungen, die nicht mehr zeitgemäßen Tarifvereinbarungen zu kündigen, um dann unmittelbar Kündigungen im großen Stil aussprechen zu können." (FAZ)

FTI - Als Folge der Corona-Pandemie braucht das nächste große deutsche Unternehmen Unterstützung vom Staat. Europas drittgrößter Reiseveranstalter FTI soll einen dreistelligen Millionenbetrag vom Staat als Darlehen erhalten. (Business Insider)

TELEFONICA - Der Mobilfunkkonzern Telefonica Deutschland hat seit seinem Börsengang im Jahr 2012 Dividenden in Milliardenhöhe ausgeschüttet, aber keine Ertragsteuern in Deutschland gezahlt. Das haben Recherchen des Handelsblatts ergeben. Im dritten Quartal 2020 führte die Firma erstmals seit acht Jahren Ertragsteuern ab, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigte. Gleichzeitig schüttete Telefonica Deutschland in diesem Zeitraum mehr als fünf Milliarden Euro an Dividenden an die Aktionäre aus. Der Netzbetreiber ist sowohl im Aktienindex MDAX als auch im TecDAX gelistet. (Handelsblatt)

November 03, 2020

