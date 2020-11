DJ MÄRKTE ASIEN/Gute Stimmung - Auch dank australischer Notenbank

SCHANGHAI (Dow Jones)--Unmittelbar vor den US-Präsidentschaftswahlen zeigt sich eine klare Mehrheit der Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag mit Aufschlägen. Während in Japan der Handel wegen des "Tages der Kultur" ruht, zeigt sich vor allem die Börse in Sydney sehr fest. Die australische Notenbank hat ihre Leitzinsen auf Rekordtief gesenkt und quantitative Lockerungen für sechs Monate beschlossen. Die Renditen am lokalen Anleihemarkt sinken im Verbund mit dem Austral-Dollar. Mit den Maßnahmen bewegt sich die Zentralbank des Kontinents nun auf Augenhöhe mit den meisten anderen Notenbanken der westlichen Welt.

Geldpolitische Lockerungen treiben Börse Sydney

Die Analysten von Capital Economics halten eine längere Dauer des Programms zum Aufkauf von Anleihen aus dem staatlichen Bereich über die avisierten sechs Monate hinaus für denkbar. An der Börse steigt der S&P/ASX-200 um 2 Prozent und führt damit die Gewinnerliste der Handelplätze in der Region an. Es ist zugleich der höchste Anstieg des australischen Leitindexes seit vier Wochen. Alle Sektoren schlossen im Plus - angeführt von einem 5,3-prozentigen Aufschlag der Energietitel. Auch der Kauf von Cooper Basin durch Beach Energy von Senex stützt den Sektor. Beach und Senex klettern beide um 7 Prozent. Befeuert von nachlassenden Corona-Restriktionen schnellen die Papiere der Reiseagentur Webjet um 8,7 Prozent in die Höhe. Der australische Dollar gibt moderate 0,2 Prozent auf 0,7035 US-Dollar ab und bewegt sich damit noch immer klar über den Tagestiefs des Vortages unterhalb der Marke von 0,70.

Darüber hinaus richten sich die Blicke gen USA. Der demokratische Herausforderer Joe Biden von US-Präsient Donald Trump besitzt letzten Erhebungen zufolge noch immer einen komfortablen Vorsprung - auch in wichtigen "Swing-States", die Trump für einen Wahlsieg gewinnen müsste. Börsianer stellen sich somit auf einen Wechsel im Weißen Haus ein.

Positive Stimmung auch in China

An den chinesischen Börsen geht es ebenfalls nach oben: Schanghai meldet Aufschläge von 1,1 Prozent, Shenzhen etwas weniger und Hongkong von knapp über 2 Prozent. Wegen der zweiten Coronavirus-Welle in Europa und den USA flössen Gelder derzeit verstärkt nach China, heißt es. Denn dort sei es gemäß offiziellen Verlautbarungen an der Coronafront relativ ruhig. Allerdings sprechen Händler auch von nachlassenden Umsätzen - vor allem in Hongkong. Dies könne man durchaus als ein Zeichen der Vorsicht vor den US-Wahlen interpretieren.

Auch in Südkorea steigt das Börsenbarometer Kospi mit 1,6 Prozent recht deutlich - angeführt von Chemie- und Ölraffineriewerten. Überzeugende US-Daten rundeten das positive Konjunkturbild ab, das zuvor bereits von chinesischen und südkoreanischen Daten skizziert worden sei, heißt es. Niedrige Inflationsdaten von Dienstag auf Basis der Verbraucherpreise lieferten der Zentralbank zudem Spielraum für weitere Lockerungen der Geldpolitik, heißt es im Handel auch mit Blick auf das Beispiel Australien.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.066,40 +1,93% -9,24% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.336,11 +1,54% +6,30% 07:00 Schanghai-Comp. 3.265,93 +1,27% +7,08% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.996,33 +2,19% -14,60% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.488,02 +1,84% -24,79% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.463,46 -0,20% -7,70% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:08h % YTD EUR/USD 1,1658 +0,1% 1,1641 1,1631 +4,0% EUR/JPY 122,08 +0,1% 121,96 121,95 +0,1% EUR/GBP 0,9020 +0,1% 0,9013 0,9023 +6,6% GBP/USD 1,2924 +0,1% 1,2915 1,2889 -2,5% USD/JPY 104,72 -0,0% 104,77 104,85 -3,7% USD/KRW 1135,35 +0,2% 1133,26 1135,56 -1,7% USD/CNY 6,6921 +0,0% 6,6915 6,6964 -3,9% USD/CNH 6,6856 -0,1% 6,6893 6,6974 -4,0% USD/HKD 7,7512 +0,0% 7,7501 7,7536 -0,5% AUD/USD 0,7044 -0,1% 0,7049 0,7011 +0,5% NZD/USD 0,6631 +0,0% 0,6629 0,6602 -1,5% Bitcoin BTC/USD 13.408,88 -1,3% 13.591,00 13.721,00 +86,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,97 36,81 +0,4% 0,16 -34,5% Brent/ICE 39,07 38,97 +0,3% 0,10 -36,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,62 1.894,40 -0,0% -0,79 +24,8% Silber (Spot) 24,10 24,18 -0,3% -0,07 +35,0% Platin (Spot) 863,20 862,03 +0,1% +1,18 -10,6% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,5% +0,02 +9,5% ===

