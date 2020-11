Basel (awp) - Der Reisedetaihändler Dufry hat im dritten Quartal stark unter der Coronakrise gelitten. So brachen die Geschäfte auch zwischen Juli und September organisch um rund 80 Prozent ein. In den ersten neun Monaten 2020 sanken die Verkäufe um 65 Prozent auf 2,07 Milliarden Franken, wie Dufry am Dienstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...